Senna Gammour: Neuer Look! Sie überrascht mit roten Haaren

Senna zeigt sich mit roten Haaren

Die Aufnahme ist bei einem Fotoshooting entstanden. Mit ihrem Look erinnert Senna sogar fast ein bisschen an Kim Kardashian, die sich vor einigen Monaten die Haare rot gefärbt hatte. Ob es sich bei Sennas roter Mähne um eine echte Veränderung handelt, ist jedoch fraglich. Wahrscheinlich hat der Ex-"Monrose"-Star einfach mit einer Fotobearbeitungs-App nachgeholfen. Ihre Fans stört das jedoch gar nicht! Sie überhäufen Senna trotzdem mit begeisterten Kommentaren. "Wunderschön", "perfekt" und "wow" schwärmen ihre Fans unter dem Foto.