Senna Gammour: Vorzeitiges "Let's Dance"-Aus?

Die Musikerin war gerade erst im Urlaub in Dubai. Eigentlich wollte sie den Trip geheim halten, doch ausgerechnet Oliver Pocher hat die Reise öffentlich gemacht.

Darüber war Senna natürlich nicht happy. Doch statt den Trip an sich als Problem zu sehen, ist sie eher sauer darüber, dass der Comedian ihn öffentlich gemacht hat. "Es fühlt sich nicht richtig an, in ein reiches Land zu fliegen und zu zeigen, okay, es geht mir gut, wenn andere ihre Existenz verlieren. Das war so eine Respektsache", wehrt sie sich.

Doch viele Fans sehen das anders und machen ihrem Ärger auf der Instagram-Seite von "Let's Dance" Luft.

"Jeder von uns hat zurzeit eine schwierige Zeit und soll auf alles verzichten. Doch so Leute wie Senna Gammour, die Vorbilder sind und eine Plattform haben, wo sie von Millionen von Menschen erreichen, fliegen in den Urlaub (nach Dubai) und scheißen auf alle anderen. Und solchen Leute gibt RTL eine Plattform. Ich bin auf jeden Fall dieses Jahr raus und schaue mir sowas nicht an", schreibt ein Follower.

Ein anderer meint: "Es ist ganz alleine der Fakt, dass Sie sich nicht zusammen reißen kann und zu Hause "eine Auszeit" nimmt, so wie wir alle, die Geschäfte, Friseursalons, Restaurants, Kneipen etc. wieder geöffnet sehen wollen, um deren Existenzen nicht zu verlieren."

Und ein weiterer Kommentar lautet: "Ich für meinen Teil finde es nicht richtig aktuell in Urlaub zu fliegen. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber es wird ja nicht umsonst dazu geraten, nicht in Urlaub zu fliegen. Und ein Sender wie RTL sollte solch ein Verhalten nicht unterstützen. Während andere um ihr Leben, kämpfen, ob gesundheitlich oder beruflich."

Autsch, das sind harte Worte. Doch ob RTL wirklich Konsequenzen zieht?

Bahar Kizil hat ordentlich abgenommen. Im VIDEO seht ihr die neue, schlankere Figur der Musikerin: