Senna Gammour zu Mandy Capristo: "F*ck dich!"

Nicht nur, dass Mandy... ähh Grace Capristo nun ein neues Solo-Album herausbringt, sondern auch die Reaktion von Senna darauf, zeigen, dass die Zwei in näherer Zukunft sicher nichts mehr miteinander machen werden.

Auf Snapchat kommentierte die Sängerin kurz und knapp Mandys Imagewandel und das Soloalbum: "Viel Glück und fick dich!"

Senna macht keine Gefangenen und kommt auf den Punkt. „Ich finde es so frech, dass ich bis heute für die Promotion von Mandy Capristo ausgenutzt werde. Jeder weiß, dass ich nichts mit dieser Frau zu tun habe, weil das und das vorgefallen ist.“

Nach dieser deutlichen Ansage, dürfte Monrose endgültig vom Tisch sein. Und so wie es aussieht, hat Grace Capristo daran wohl ohnehin nicht das größte Interesse und steckt alle Energie in ihr neues Album "One Woman Army".