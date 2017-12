Senta-Sofia Delliponti: Das Baby ist da!

Was für ein Weihnachtsgeschenk für Senta-Sofia Delliponti: Die 27-Jährige ist Mutter geworden!

Die tolle Neuigkeit verkündete die Schauspielerin und Sängerin an Heiligabend selbst auf Instagram. Ganz beiläufig schrieb sie in einem Post, mit dem sie sich bei ihren Fans für das tolle Jahr 2017 bedankte: "Das Allerbeste liegt gerade in meinem Arm und zwar meine gesunde Tochter. Bin sehr glücklich und voller Vorfreude auf alles, was wir gemeinsam erleben werden."

Senta-Sofia Delliponti postete noch kein Baby-Foto

Dazu postete Senta-Sofia Delliponti eine Collage mit Fotos wichtiger Momente des vergangenen Jahres. Ein Bild ihrer neugeborenen Tochter, teilte sie jedoch nicht mit ihren Fans.

Das ist jedoch wenig überraschend. Auch den Vater ihres Babys hält die "Oonagh"-Frontfrau aus der Öffentlichkeit heraus.

Ihre Fans gratulieren der frischgebackenen Mama

Das hindert die Fans der 27-jährigen Ex-GZSZ-Schauspielerin jedoch nicht daran, ihr ausgiebig zur Geburt ihrer kleinen Tochter zu gratulieren.

Und auch wir sagen: Herzlichen Glückwunsch!