Senta Sofia Delliponti wird zur Disney-Prinzessin

Der Ausflug in die Welt der Disney-Prinzessinnen ist ein weiterer Punkt in ihrem ziemlich schrägen und immer wieder überraschenden Lebenslauf. Vom singenden "Star Search"-Mädchen, das eine Zeit lang Pop-Rock im Avril Lavigne-Look machte, wandelte sie sich zum GZSZ-Liebling und stellte die Musik zunächst hinten an.

Dann kehrte sie mit einem Projekt zur Musik zurück, dass zumindest auf dem Papier für Stirnrunzeln sorgte. Mit Oonagh machte sie fortan Mittelalter-Pop mit teilweise elbischen Texten und siedelt das ganze irgendwo zwischen Enya und Unheilig an. Klingt schräg, ist aber noch immer ein voller Erfolg und wurde sogar mit einem Echo geehrt.

Die "Disney in Concert"-Tour können wir zu diesen Terminen sehen. Unter anderem werden auch Alexander Klaws und Michael Patrick Kelly Gastauftritte haben.