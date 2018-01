Serena Williams: Schreckliches Drama bei der Geburt ihres Babys

Eigentlich sollte die Geburt des eigenen Kindes der wohl schönste Tag im Leben einer Frau sein. Für Tennis-Profi Serena Williams endete diese, vor gut vier Monaten, jedoch in einem Drama.

Das Baby musste per Not-Kaiserschnitt geholt werden

"Es war ein unglaubliches Gefühl. Aber danach lief alles schlecht", sagt Serena Williams in einem Interview in der Februar-Ausgabe der "Vogue".

Es gab Komplikationen bei der Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia. Die Kleine musste per Not-Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden, da ihre Herzschlagfrequenz plötzlich drastisch sank.

Serena Williams musste wieder ins Krankenhaus

Doch es ging alles gut. Das Baby von Serena Williams war wohl auf. Probleme sollte ihr wenig später ihre eigene Gesundheit bereiten.

Da Serena Williams unter Kurzatmigkeit litt, wurde ein CT gemacht. Dabei seien Blutklumpen in ihrer Lunge entdeckt worden. Sie musste mehrere Eingriffe über sich ergehen lassen, anschließend sechs Wochen lang das Bett hüten.

Serena Williams zeigt das erste Babyfoto von Tochter Alexis Olympia

Es geht Serena Williams und ihrem Baby wieder gut

Als es ihr wieder besser ging, mussten sie und das Baby sich erst einmal aneinander gewöhnen. "Niemand spricht über die Hänger, die man hat, über den Druck, den man fühlt. Die unglaubliche Enttäuschung jedes Mal, wenn das Baby weint. Ich bin wer-weiß-wie-oft zusammengebrochen. Manchmal macht mich das Weinen auch wütend, dann bin ich traurig, weil ich sauer werde, dann fühle ich mich schuldig. So nach dem Motto 'Warum bin ich so traurig, wenn ich so ein wunderschönes Baby habe?' Die Emotionen sind der Wahnsinn.“

Mittlerweile geht es Mama und Baby wieder gut.

