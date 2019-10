Serien-Star Anne Phelan ist tot!

Anne Phelan ist tot! Die beliebte australische Serien-Darstellerin verstarb im Alter von 71 Jahren. Große Bekanntheit erlangte Anne Phelan vor allem durch ihre Rolle in der Kult-Serie "Prisoner".

Todesfälle 2019: Diese Stars sind von uns gegangen

Anne Phelan verstarb in Melbourne

Wie es unter anderem durch "Daily Mail" heißt, ist die australische Schauspielerin und Flüchtlingsaktivistin nach plötzlicher Krankheit in Melbourne verstorben. Bekannt war Anne Phelan vor allem durch ihre Rolle als Myra Desmond in der australischen Kult-Serie "Prisoner". Ihr Durchbruch gelang ihr jedoch schon viel früher. Bereits 1974 feierte sie ihr -Debüt in der Show "Bellbird". Danach spielte sie in zahlreichen TV-Formaten mit, wie beispielsweise "Blue Heelers", "Neighbours" und "Winners & Loser". Nun schloss Anne Phelan für immer die Augen!

Stars trauern um Anne Phelan

Wie via "Social Media" deutlich wird, sind die Schauspiel-Kollegen von Anne Phelan in großer Trauer um die 71-Jährige. So heißt es via Social Media: "So traurig. Ich erinnere mich, wie lieb und freundlich diese fröhliche Frau war, als ich sie 2009 traf." sowie "Oh, ruhe in Frieden Anne Phelan. Sie war eine meiner Lieblingsfiguren in Prisoner." Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Anne Phelan stattfinden wird, ist noch nicht bekannt!

Um diese trauern wir!