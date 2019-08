Serien-Star Ben Unwin ist tot!

Ben Unwin blickte auf eine lange Karriere zurück. Im zarten Alter von 12 Jahren ergatterte er seine ersten Schauspiel-Jobs in Musicals und Theaterstücken. 1996 schlüpfte er in die Rolle des Jesse McGregor in der australischen Seifenoper "Home and Away". Für seine Darstellung heimste er zahlreiche Preise ein. Nach seinem Ausstieg aus der Serie konzentrierte sich Ben auf sein Jura-Studium. Jetzt ist er tot.

War es Selbstmord?

Am 14. August wurde seine Leiche von der Polizei bei einem Routine-Einsatz in Minyon Falls gefunden - nur einen Tag vor seinem 42. Geburtstag. Die genaue Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben. Derzeit wird ein Mord jedoch ausgeschlossen. "Der Tod wurde nicht als verdächtig eingestuft", hieß es in dem offiziellen Statement der Polizei. Angeblich hatte der Serien-Star seit längerem mit psychischen Problemen zu kämpfen. Ob Ben sich wirklich selber das Leben nahm, soll jetzt durch eine Obduktion geklärt werden.

Bens ehemalige Serien-Kollegin Ada Nicodemou meldete sich bereits zu Wort.: "Ich bin gerade über die traurige Nachricht von Bens Tod informiert wurden, meine Gedanken sind bei seiner Familie."

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich ausweglosen Lebenslagen.

