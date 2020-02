Serien-Star Esther Scott ist tot!

Esther Scott begann ihre Karriere als Synchronsprecherin in der " "-Serie "Die Ewoks". In den 80er Jahren fasste sie auch als Schauspielerin Fuß, war u.a. in dem Film "Boyz n the Hood" zu sehen. Auch in zahlreichen Serien wie "Beverly Hills, 90210", "Full House", "Sister Sister" und "Hart of Dixie" spielte Esther mit. Jetzt ist sie tot.

Das war die Todesursache von Esther Scott

Am 14. Februar starb die Schauspielerin überraschend in Los Angeles. Sie wurde nur 66 Jahre alt. Ihre Familie bestätigte die traurige Nachricht gegenüber "TMZ": "Esther erlitt am vergangenen Dienstag in ihrem Haus in Santa Monica offenbar einen Herzinfarkt und wurde später bewusstlos aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht." Doch die Ärzte konnten nichts für sie tun. Ihre Familie war in den letzten Stunden an ihrer Seite.

