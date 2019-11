Serien-Star Jean Fergusson ist tot!

Jean Fergusson ist tot! Wie nun durch den Agenten der Schauspielerin verkündet wurde, schloss die Briten im Alter von 74 Jahren für immer ihre Augen!

Jean Fergusson wurde durch "Last of the Summer Wine" bekannt

Ihren Durchbruch erlebte die 74-Jährige durch ihre Rolle als Marina in der Erfolgs-Serie "Last of the Summer Wine". Die Britin stand für die Sitcom ganze 25 Jahre vor der Kamera. Danach feierte sie mega Erfolge als Dorothy Hoyle in der Soap "Coronation Street". Aber auch in der Theater-Welt machte sich Jean Fergusson einen Namen. Dort hatte sie unter anderem sie ihre eigene Show "She Knows You Know!" und erhielt dafür im Jahr 1998 sogar eine Nominierung für den Laurence Olivier Theatre Award in der Kategorie "Bestes ".

Kollegen trauern um Jean Fergusson

Nachdem der Agent von Jean via "Social Media" den Tod der Schauspielerin bekannt gab, sprachen viele Promi-Freunde der Schauspielerin ihr Migefühl aus. So postet beispielsweise die "Allo Allo"-Darstellerin Vicki via " ": "Es ist schockierend und traurig zu hören, dass Jean Fergusson, eine liebevolle Frau und eine fabelhafte Schauspielerin, von uns gegangen ist." Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Jean stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Auch die Todesursache ist noch unklar.

