Serien-Star Kevin McHale outet sich als schwul!

Es ist ein mutiger Schritt, für den Schauspieler Kevin McHale viel Zuspruch bekommt! Der Serien-Star hat sich als schwul geoutet!

Kevin McHale steht zu seiner Sexualität

Kevin McHale sorgte schon in der Vergangenheit immer wieder für Spekulationen, wenn es um seine Sexualität ging. Jetzt spricht er endlich Klartext!

Zu dem Song "No Tears Left to Cry" schrieb der Glee-Star auf Twitter: "'No Tears Left To Cry' ist schwuler als ich." Kurz und bündig!

Kevin McHale zeigt auch seinen Freund!

Erst wenige Tage vor seinem Outing zeigte sich Kevin McHale bereits kuschelnd mit Austin McKenzie. Schon länger wurde gemunkelt, dass die beiden ein Paar sind.