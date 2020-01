Serien-Star Neville Buswell ist tot!

Reddit this

Neville Buswell war in den 70er Jahren der Frauenschwarm schlechthin. Zehn Jahre lang spielte er die Rolle des Ray Langton in der britischen Seifenoper "Coronation Street". 1978 musste Neville die Serie verlassen. Nach seiner Schauspielkarriere schlug er andere Weg ein – und verdiente sein Geld als Hypothekenmakler in Las Vegas. Jetzt ist der 76-Jährige tot.

Die TV-Welt trauert um Neville Buswell

Ein Bestattungsunternehmen in Las Vegas bestätigt jetzt die traurigen . Laut der Traueranzeige starb der Schauspieler bereits am 25. Dezember 2019. Die Beerdigung fand am 3. Januar 2020 statt. Die genauen Umstände zu Nevilles Tod sind bislang nicht bekannt.

Eine Sprecherin der "Coronation Street" meldete sich bereits im Namen des Teams zu Wort: "Seine Darstellung von Deirdres erstem Ehemann Ray Langton in den 1970er Jahren machte ihn zu einem Teil der Geschichte der Coronation Street. Wir möchten seiner Familie und seinen Freunden in dieser traurigen Zeit unser Mitgefühl aussprechen."

