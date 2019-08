Reddit this

Große Trauer in der Film-Welt! Serien-Star Paula Williamson ist tot! Wie nun berichtet wird, wurde die Schauspielerin tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Sie wurde nur 38 Jahre alt.

Todesfälle 2019: Diese Stars sind von uns gegangen

Serien-Star Paula Williamson wurde tot aufgefunden

Wie britische Medien berichtet, wurde die Leiche von Paula Williamson in ihrem Bett in ihrer Wohnung aufgefunden. Neben ihr sollen zwei Tüten mit weißem Pulver gelegen haben. Wie es weiter heißt, soll sie in den letzten Monaten immer wieder unter dem Netz-Hate gelitten haben, der ihr entgegen schlug, weil sie von 2017 bis 2018 eine Ehe mit dem Kriminellen Charles Bronson, der als gewalttätigster Häftling Großbritanniens gilt, führte.

Serien-Star Paula Williamson litt unter Mobbing-Attacken

Ein Vertrauter der Toten erklärt gegenüber "Daily Mail": "Die Beschimpfungen haben nie aufgehört. Es war nur online, aber es hat ihr sehr weh getan. Überall, wo sie hingesehen hat, zogen die Leute über sie her." Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Paula Williamson stattfinden soll, ist noch nicht bekannt.

Um diese trauern wir: