Serien-Star Shelley Morrison ist tot!

Shelley Morrison begann ihre Karriere in der Sitcom "The Flying Nun" an der Seite von Sally Field. Den meisten Zuschauern ist sie jedoch als resolute Haushälterin Rosario Salazar aus der Kult-Serie "Will & Grace" bekannt. Jetzt ist Shelley Morrison tot.

Das war die Todesursache von Shelley Morrison

Die Schauspielerin verstarb am Sonntagmoren im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles. Zuvor wurde sie laut " Weekly" wegen einer Herzinsuffizienz eingeliefert. Sie wurde 83 Jahre alt. Shelley Morrison hinterlässt ihren Mann Walter Dominguez.

"Will & Grace" trauern öffentlich

Shelleys "Will & Grace"-Kollegen meldeten sich bereits zu Wort. "Oh, Shelley.... was für ein Verlust. Unsere liebe Rosario ist gestorben. Shelley hatte eine jahrzehntelange Karriere, aber sie wird immer unsere liebe Rosie bleiben. Ich wünsche Walter und der ganzen Familie alles Gute", schrieb Debra Messing auf Twitter. Auch Will Trumann sprach sein Beileid aus: "Shelley war eine schöne Seele und eine wunderbare Schauspielerin. Ihre Arbeit als Rosario, Staffel für Staffel, war so abwechslungsreich, echt und humorvoll. Sie wird von allen bei #WillandGrace vermisst werden, sie war ein wichtiger Teil davon. Ich schicke so viel Liebe an Walter und Shelleys ganze Familie."

