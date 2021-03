Serienstar Johnny Briggs: Er verstarb im Alter von 85 Jahren

Die Familie äußerte sich laut britischer Medien nun wie folgt zu dem Ableben des Schauspielers: "Mit großer Trauer verkünden wir den Tod unseres Vaters Johnny Briggs. Er ist heute Morgen nach langer Krankheit friedlich verstorben, mit seiner Familie an seiner Seite. Er wurde 85 Jahre alt. Wir bitten zu diesem Zeitpunkt um Privatsphäre, damit wir als Familie in Ruhe trauern und uns an die wundervollen Zeiten erinnern können, die wir mit ihm hatten." Woran der 85-Jährige verstarb, ist nicht bekannt. Auch wann eine Trauerfeier stattfinden wird, wurde noch nicht kommuniziert.