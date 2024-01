Serkan Yavuz & Samira Klampfl: Baby Nummer 2! "Sommerhaus"-Star wieder schwanger

Während ihrer Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" hatte Samira im Gespräch mit Mitstreiterin Ricarda Raatz noch Zweifel gehegt, ob sie in absehbarer Zeit ein weiteres Baby haben wollen. "Das Ding ist: Wir haben gar keine Zeit zusammen verbracht. Wir haben uns kennengelernt und ich war direkt schwanger. Hört sich an, als würde ich etwas vermissen. Gar nicht! Ich liebe meine Tochter über alles. Sie ist das Beste, was uns passiert ist. Das kann man nicht beschreiben, wie sehr ich diesen Menschen liebe. Das tut weh", sagte Samira in der Show. Damals stellte sie außerdem klar, sie seien aktuell zu dritt sehr glücklich.

