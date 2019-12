"Sesamstraße"-Star Caroll Spinney ist tot!

Reddit this

50 Jahre spielte Caroll Spinney in der "Sesamstraße" die Puppen von Vogel Bibo und Griesgram Oscar aus der Mülltonne. Zudem lieh er ihnen seine Stimme. Für sein Engagement wurde Caroll mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. U.a. heimste er sechs Emmy, zwei Grammys und sogar einen Stern auf dem Walk of Fame ein. Vergangenes Jahr verabschiedete sich der Puppenspieler in den Ruhestand. Jetzt ist Caroll Spinney tot.

Caroll Spinney litt an Dystonie

Die Organisation Sesame Workshop bestätigte die traurige Nachricht. "Caroll war ein künstlerisches Genie, dessen fröhliche und liebevolle Sicht auf die Welt dazu beigetragen hat, die 'Sesamstraße' von 1969 an über fünf Jahrzehnte lang zu formen und zu definieren", hieß es in dem Statement. Der 85-Jährige litt an der Bewegungsstörung Dystonie. Er hinterlässt Ehefrau Debra Jean Gilroy, mit der er 40 Jahre verheiratet war, drei Kinder und vier Enkelkinder.

