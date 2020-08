Severino Seeger: Fiese Vorwürfe nach der Trennung von Sharon Trovato

Severino rechnet mit Sharon ab

"Ihr habt es ja größtenteils mitbekommen, aber manche fragen mich dennoch, ob es tatsächlich stimmt. Ja Leute, zwischen mir und Sharon ist es aus. Ich habe heute erfahren, bzw. sehen können, welch schöne Wortwahl die liebe Sharon wählte", schreibt Severino auf Facebook. Einige Aussagen seiner Ex-Freundin passen dem Sänger absolut nicht!

In einem RTL-Interview erklärt Sharon nämlich: "Er kann sich immer viel vorstellen, aber er lebt momentan nicht in der Realität!" Ihr Ex sei zu sehr auf sich selbst bezogen.

Und warum sagt Sharon so etwas? "Weil es die falsche Frau ist! Meine Tochter steht für mich an erster Stelle und vor jeder Frau auf der ganzen Welt!!!!", feuert Severino. "Sie ist vielleicht eine Frau, die nicht damit klarkommt, dass es Menschen außerhalb meiner Beziehung gab, die mir sehr wichtig sind. Wir haben nach einiger Zeit erkannt, dass wir uns in etwas verrannt haben und dass es zwischen uns nicht für eine Beziehung reicht. Zumindest für mich nicht!"

Autsch...

