Severino Seeger: OP-Schock!

Severino Seeger plant eine Beauty-OP und lässt sich Fett an den Hüften absaugen. „Mein Arzt meinte, dass meinen Hüftrollen auch mit Sport nicht beizukommen ist. Das sind meine Problemzonen, die ich endlich loswerden will. Das hat auch einen psychischen Effekt: Mit dem Fett lasse ich auch meine Fehler hinter mir“, sagt Severino Seeger gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Nach dem Finale wurde Severino Seeger zu einer Bewährungsstrafe verurteilt – danach ist es ruhig um den Sänger geworden. Derzeit arbeitet der 30-Jährige aber an einem neuem Album. „Alles, was mich an früher erinnert – damit will ich nicht mehr konfrontiert werde. Dazu gehört auch mein dicker Bauch. Die OP wird mir hoffentlich ein völlig neues Lebensgefühl bringen und meine Psyche reinigen“, so Severino Seeger. Der Eingriff soll schon an diesem Donnerstag stattfinden.