Severino Seeger & Sharon Trovato: Liebes-Hammer! Sie sind ein Paar

Manchmal dauert es eben ein bisschen, bis man das ganz große Glück findet. Das wissen und scheinbar ganz genau. Denn obwohl sie sich schon lange kennen, haben sie sich jetzt erst ineinander verliebt!

Severino und Sharon sind ein Paar

„Wir sind gerade in der Kennenlernphase, obwohl wir uns schon seit 9 Jahren kennen“, erklärt der DSDS-Sieger gegenüber „Bild“. „Ich bin seit 2 Jahren Single und freue mich, dass es sich mit Sharon so gut anfühlt. Ich bin sehr gerne in ihrer Nähe.“

Die beiden drehten gerade gemeinsam das Musikvideo zu Severinos Song „Du bist meine 1“. Dort funkte es anscheinend gewaltig zwischen ihm und der TV-Ermittlerin. Gemeinsame Pärchen-Fotos gibt es bisher noch nicht. Darauf müssen die Fans aber sicherlich nicht mehr lange warten!

