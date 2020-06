‚Sex and the City’-Nachfolge? Neue Serie ist geplant!

Aber es gibt jetzt auch gute Nachrichten für alle ‚Sex and the City’-Fans! Zwar wird es weder einen dritten Kinofilm noch eine Fortsetzung der Erfolgsserie geben. Aber dafür plant die Produktionsfirma Paramount zurzeit eine neue Serie, die ähnlich wie ‚Sex and the City’ sein soll. Der Titel der neuen Serie stehe noch nicht fest, doch sie soll bereits im Januar 2018 in den USA starten.

Fernseh-Ressigeur Darren Star erklärt im Interview mit dem ‚Hollywood Reporter’, dass es um eine junge Amerikanerin gehen wird, die auf der Suche nach dem Glück nach Paris zieht und dort viele neue Erfahrungen sammelt, die ihr Leben verändern werden. Sollte die Serie in Amerika gut ankommen, besteht die Möglichkeit, dass sie irgendwann auch in Deutschland ausgestrahlt wird. Vielleicht gibt es damit ja schon bald eine neue Serie für ausgedehnte Mädelsabende!