Sex-Skandal in Hollywood: Diese Promi-Frauen klagen an

Viele schämen sich, suchen die Schuld bei sich oder haben einfach zu wenig Hoffnung, dass tatsächlich etwas unternommen wird. Es gibt leider auch nicht wenige Fälle in Unternehmen, in denen am Ende die betroffene Frau versetzt oder ausgegrenzt wird oder ihr Falschaussagen vorgeworfen werden.“ Auch in Deutschland hat laut einer Studie der ADS fast die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz schon einmal erlebt oder beobachtet – doch dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden, ist eher selten.

"Ich erkenne an, dass die Art, wie ich mich in der Vergangenheit gegenüber Kollegen verhalten habe, viel Schmerz verursacht hat, und dafür möchte ich mich aufrichtig entschuldigen“, so Weinstein. Leere Worte, werfen ihm die betroffenen Frauen vor. Nichts als selbstmitleidiges Jammern ohne wirklich Reue zu zeigen oder die zerstörerischen Ausmaße seiner Taten zu erfassen. Jeden Tag brechen mehr Frauen ihr Schweigen, klagen Weinstein öffentlich an, unterstützen sich gegenseitig und rebellieren gegen Hollywoods Macho-Machtgesellschaft. Unter dem Hashtag #metoo (dt. „ich auch“) outen sich jetzt auch Frauen aus anderen Berufszweigen und fordern die Öffentlichkeit auf, sich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen. Harvey Weinstein selbst bekommt einige Folgen bereits deutlich zu spüren: Seine Ehefrau Georgina Chapman hat ihn verlassen, sein Bruder ihn aus der gemeinsamen Weinstein Company gefeuert, zudem wurde er von der Oscar-Akademie ausgeschlossen.

