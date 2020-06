Sexy! Bachelor Jan Kralitschka in knapper Badehose

Denn seit Jan bei der neuen RTL-Sendung Pool Champions mitmacht, sieht man ihn im Fernsehen fast nur noch in Badehosen. Doch Badehose ist nicht gleich Badehose. Während der studierte Anwalt sich in der ersten Show noch in einer eher weit geschnittenes Badeshorts vom Sprungturm stürzte, präsentierte er seinen Luxuskörper an diesem Wochenende in einem wesentlich knapperen Modell. Für seine Synchronschwimm-Kür seilte er sich in diesem Outfit sogar als Spiderman von der Decke der Schwimmhalle ab.

Kein Wunder also, dass besonders der weibliche Teil der Jury äußerst angetan von der Performance war. Von Verona Pooth gab es nach dem Auftritt sogar eine Rose. Allerdings, so Verona, nicht nur für Jans Aussehen, sondern auch für seine Leistung. Na, ob wir ihr das angesichts dieses sexy Fotos, das kurz nach der Show entstanden ist, wirklich glauben können?

