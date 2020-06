Sexy Bob! Motsi Mabuse hat eine neue Frisur

Von ihrer Lockenmähne hat sich die Tänzerin kurzerhand getrennt. Und die neue Frisur steht ihr ganz ausgezeichnet, obwohl sie leicht älter aussieht, als mit ihren langen Haaren.

Doch so ladylike kommt Motsi Mabuse besonders seriös und schick an. Der Vergleich mit der First Lady Michelle Obama ist da erst der Anfang.

Ihr Fans sind sich aber dennoch nicht ganz einig, ob sie den neuen Look nun gut finden oder nicht. Die Kommentare bei Facebook sind zwiegespalten. Doch Motsi Mabus beruhigt all ihre Anhänger.

"Ganz ehrlich, finde ich ganz süß, wie ihr über meine Haare diskutiert. Für alle, die traurig sind - es ist kein Ding für die Ewigkeit und an die anderen Dankeschön."