Sexy Video: Sarah Lombardi sorgt für Gänsehaut bei ihren Fans

Ganz schön sexy! Pünktlich zum Faschingsfest hat Sarah Lombardi sich in ein heißes Pocahontas-Outfit gehüllt und mit ihren Mädels gefeiert.

Um richtig in Stimmung zu kommen, setzte die 25-Jährige sich für ihre Freunde ans Klavier und sang einen emotionalen Song von F-Raz. "Es tut mir leid. Ich bin doch bereit, mich so zu ändern, dass nur für dich diese Sonne scheint", trällert Sarah gefühlvoll und ist in ihrem kurzen Kleidchen ein absoluter Hingucker.

"Ein Indianer kennt keinen Schmerz, aber auch nicht den Text“, schreibt die Sängerin zu dem Video und amüsiert sich über ihren kleinen Texthänger. Die Fans scheint das allerdings nicht zu stören. Sie kommentieren das Video fleißig und freuen sich über die emotionale Gesangseinlage des DSDS-Stars.