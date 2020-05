Shad Gaspard: Traurige Gewissheit! Der Wrestling-Star ist tot

Reddit this

Große Trauer um Shad Gaspard! Der ehemalige WWE-Star ist im Alter von nur 39 Jahren gestorben. Das bestätigt die Polizeibehörde von Los Angeles auf ihrer Website.

Er ertrank im Meer

Gaspard galt seit dem 17. Mai 2020 als vermisst. Drei Tage später entdeckten Spaziergänger seine Leiche am Strand von Venice Beach. Der Ex-Wrestler soll am vergangenen Sonntag mit seinem 10-jährigen Sohn und weiteren Leuten einen Schwimm-Ausflug unternommen haben. Die Strömung war jedoch so stark, dass die Gruppe ins Meer gezogen wurde und Rettungsschwimmer ihnen helfen mussten. Wie die Polizei berichtet, wurde Gaspard von einer Welle erfasst und verschwand.

Er hinterlässt seine Ehefrau Siliana und seinen Sohn Aryeh. Auf verabschiedet sich die Witwe nun öffentlich von ihrem Liebsten: „Shad war unsere ganze Welt und wir waren seine. Es gibt nicht genug Wörter, um zu beschreiben, was er uns bedeutet. Er war unser Herz, unsere Seele, unser Beschützer, unser Kämpfer.“

