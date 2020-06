Shakira begeistert ohne Make-up

Auf Instagram können wir verfolgen, wie sie momentan nichts mehr genießt, als einfach Mutter ihrer zwei süßen Söhne zu sein. Wie gut ihr dieses Leben tut, sehen wir besonders auf einem aktuellen Selfie, dass sie offenbar fast komplett ungeschminkt zeigt. Sie sieht erholt, frisch und unglaublich gut aus. Da kann sie der bald bevorstehenden 40 ganz entspannt entgegenblicken.

Nur weil sie derzeit nicht zu den extremen Chartstürmern gehört, heißt aber nicht, dass sie gar nicht mehr im Showbiz auftaucht. Aktuell können wir sie als Stimme von Gazelle in "Zoomania" hören. Auch ihr aktueller Song "Try Everything" gehört zu dem neuen Disney Animationsfilm. Der Film startet am 3. März in den Kinos.