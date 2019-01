Shakira-Song ist WM-Hymne

Shakiras musikalische Zusammenarbeit mit der südafrikanischen Band Freshlyground ist als offizielle Hymne der Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Sommer ausgewählt worden. Die Stars beeindruckten Vertreter des Turniers mit "Time For Africa" und der Track wird in dieser Woche an Radiosender auf der ganzen Welt veröffentlicht werden, in Vorbereitung auf die bevorstehend Fußball-WM in Südafrika.