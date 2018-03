Ohje, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von den Geissens. Das Carmen Geiss eine absolute Vorzeige-Mama ist, ist den meisten Fans bereits bekannt. Das Wohl ihrer Kinder steht für Carmen an erster Stelle. Allerdings scheint sie, wie die neusten Meldungen zeigen, für einen kurzen Augenblick nicht richtig aufgepasst zu haben. Das Resultat: Shania erlitt einen Unfall. Kaum verwunderlich, dass diese Meldung bei den Fans der der Glamour-Familie für mächtig Aufsehen sorgt...

Carmen Geiss: Unfall-Drama um Shania Geiss

Wie Carmen nun auf ihrem "Instagram"-Account verkündet, erlitt Shania bei einem Radelausflug einen Unfall. So teilt Carmen Bilder mit ihren Fans, auf denen zu sehen ist, wie Shania vom Rad gefallen ist. Verständlich, dass die Fans bei diesem Anblick in großer Angst um den Geissen-Sprössling sind. So schreiben sie: "Ein Helm wäre immer ratsam, es kann so schnell was passieren." sowie "Armes Kind". Doch wie geht es Shania wirklich?

Carmen Geiss: So geht es Shania

Trotzdem die Fans bei dem Anblick der gefallenen Shania in großer Sorge um die 13-Jährige sind, können sie aufatmen. Denn Carmen verkündet schon unter ihrem Post, dass es ihrer Tochter gut geht. So schreibt die Power-Blondine: "Und dann ist mein Engelchen gefallen aber zum Glück ist nichts passiert!! Sie ist weich gefallen und hat gelacht!!" Ist zu hoffen, dass die beiden -trotz des Unfalles- noch einen schönen Tag hatten...