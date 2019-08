Dass den ein oder anderen Shit Storm über sich ergehen lassen müssen, ist definitiv nichts Neues. Doch während sonst meist Carmen und Robert zur Zielscheibe von Hatern wurden, muss nun ihre Tochter Shania eine herbe Fan-Kritik verkraften...

Shania Geiss: Dieses Foto sorgt für Aufsehen

Eigentlich wollte Shania Geiss via " " lediglich ein paar Schnappschüsse mit ihren Fans aus ihrem Leben teilen. Die 15-Jährige zeigt sich darauf in unterschiedlichen Model-Posen vor einem Sportwagen ihres Vaters und kommentiert: "Time to hit the road!!" Eigentlich für Shania kein ungewöhnlicher Schnappschuss. Die Tochter von Carmen und Robert bewies in der Vergangenheit schon des Öfteren ihre Qualitäten als Nachwuchs-Model. Ein Detail scheint ihren Fans auf den Bildern allerdings überhaupt nicht zu gefallen...

Die Fans von Shania sind fassungslos!

Wie unter dem Post der Geissens-Tochter deutlich wird, stören sich einige ihre Fans an der Tatsache, dass Shania vor einem Sportwagen posiert. So kommentieren sie: "Dieser Moment, wenn junge reiche Leute mit den Sachen ihrer Eltern angeben dabei haben sie selbst im Leben noch nie etwas erreicht" sowie "Mit 15 hätten meine Eltern mich für so ein Outfit und Bilder im Netz 'erschlagen'." Autsch! Was Shania über diese harten Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab...

