Shania Geiss: Verhaftet an ihrem 16. Geburtstag!

Anlässlich zu dem 16. Geburtstag von Shania Geiss wendete sich Carmen Geiss erst kürzlich mit einer zuckersüßen Nachricht an ihrer Follower und sprach darüber, wie unendlich stolz sie auf ihre Tochter ist. Papa Robert Geiss scheint den Geburtstag der 16-Jährigen hingegen ein wenig humorvoller zu nehmen. So postet er nun ein Bild, auf dem zu sehen ist, wie Shania an ihrem Geburtstagstisch verhaftet wird. Das es sich dabei um einen Scherz handelt, ist selbstredend. So strahlt Shania in Handschellen in Richtung Kamera und scheint sich prächtig zu amüsieren. Und auch anhand der Fan-Resonanz wird schnell deutlich, dass Robert mit diesem Witz bei seinen Followern voll ins Schwarze getroffen hat...