Shannen Doherty: Der Krebs ist zurück!

Im Februar 2015 erhielt Shannen Doherty die Diagnose Brustkrebs. Sie sagte der Krankheit den Kampf an und unterzog sich einer harten Chemotherapie. Nun jedoch der Schock: Die 48-Jährige ist erneut an Krebs erkrankt!

Shannen Doherty kann nach Chemotherapie keine Kinder mehr bekommen

Shannen hat Krebs im Endstadium

Die Schauspielerin verkündet die schreckliche Nachricht in der Sendung „Good Morning America“. „Mein Krebs ist zurück und deshalb bin ich hier“, erklärt sie unter Tränen. Sie habe sich dazu entschieden, damit selbst an die Öffentlichkeit zu gehen, um den Medien zuvorzukommen. „Es würde in wenigen Tagen oder Wochen von selbst herauskommen, dass ich mich im vierten Krebs-Stadium befinde." Für die Verkündung hat Shannen sich extra den 4. Februar ausgesucht, der als Weltkrebstag bekannt ist.

Der Krebs kehrte offenbar bereits vor rund einem Jahr zurück. „Ich habe definitiv Tage, an denen ich sage: 'Warum ich?' Und dann denke ich: 'Warum nicht ich? Wer sonst? Wer außer mir hat das noch verdient?' Das tut keiner von uns", offenbart sie gegenüber ABC .

Schock-Diagnose! Wie schlecht geht es wirklich?