Shannen Doherty und Holly Marie Combs: Die Charmed-Hexen auf Roadtrip!

Aber nicht nur auf ihre Gesundheit achtet das einstige Teenie-Idol der 90er. Auch ihre TV-Karriere hat sie erneut in Angriff genommen. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Holly Marie Combs ging es auf Tour. Die einstigen "Charmed"-Hexen erleben dabei unter anderem eine Tomatenschlacht in Kentucky, eine gruselige Geistertour in Georgia und ein spektakuläres "Dirt Track"-Rennen in Alabama. Die sechsteiligen Mini-Serie trägt den Titel "Off to Map" und läuft derzeit in den USA sehr erfolgreich.

Übrigens hat Shannen Doherty bis heute noch Kontakt zu ehemaligen BH 90210-Kollegen. mit Jennie Garth, Ian Ziering und Brian Austin Green verbindet sie immer noch eine Freundschaft.