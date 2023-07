Sharon Battiste: Trauriges Aus! Sie kehrt ihrem alten Leben den Rücken

Wir treffen Sharon an einem sonnigen Nachmittag in Hamburg. Bevor es mit Modedesigner Steffen Schraut und QVC zum legendären Beyoncé-Konzert geht, treffen sich modeinteressierte VIPs vorab zur Kollektions-Präsentation des Labels. Und neben Mode und prickelnden Getränken gab es da natürlich auch jede Menge Gossip! "Ich liebe Klatsch und Tratsch", verrät die ehemalige Bachelorette gegenüber "Closer". "Und ich muss zugeben: Ich bin süchtig nach Trash-TV! Ob das Sommerhaus, Big Brother und Co. – ihr findet mich auf dem Sofa vor dem Fernseher", gesteht sie lachend. Anders als bei ihren Bachelor-Kollegen sei Interesse an solchen Formaten aber rein theoretisch, versichert sie.

Mitmachen würde sie bei so was niemals. "Das wäre so gar nichts für mich. Ich würde mich total unwohl fühlen. Abgesehen davon bin ich wohl nicht streitsüchtig genug. Für meinen Freund Jan wäre das auch gar nichts. Er hat es nicht so mit dem öffentlichen Rummel." Ihre Zukunft sieht sie zwar durchaus vor der Kamera, aber eben ausdrücklich nicht im Trash-Universum. "Ich nehme wieder Schauspielunterricht", verrät sie. Ihr ambitioniertes Ziel: "Richtig seriöse Rollen." Sie hat sogar schon recht konkrete Vorstellungen. "Den 'Tatort' würde ich toll finden. Aber mein größter Traum ist natürlich, das erste Bond-Girl mit Glatze zu sein. Das wär doch was!" Ob’s klappt, wird sich zeigen. Den nötigen Ehrgeiz bringt Sharon jedenfalls mit – und den Bikini-Body für einen scharfen 007-Einsätz hätte sie auch…