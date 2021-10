Sharon Stone & Fürst Albert: Jetzt macht sie sich im Palast breit!

Was nur wenige wissen: Sharon kennt den Fürsten seit fast 20 Jahren. Und immer wenn sich die beiden begegnen sind heiße Flirts vorprogrammiert. So wie jetzt. Es ist ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Und Charlène, die seit März im fernen Afrika weilt, muss mit ansehen, wie ihr Mann einer anderen schöne Augen macht. Aber es war sie, die ihren Mann und die süßen Zwillinge (6) zurückgelassen hat.

Dabei hat Albert wirklich um sie gekämpft. Immer wieder hat er in letzter Zeit versucht, Charlène zurückzulocken. Er hat sie mit den Kindern Jacques und Gabriella besucht und dachte, so weckt er die Mutter-Instinkte in ihr. Doch Charlène blieb in Afrika. Dann ernannte er sie laut "Das Neue" zur Vizepräsidentin des monegassischen Roten Kreuzes (!Croix-Rouge monégasque!). Immerhin weiß Albert, wie pflichtbewusst Charlène ist, wenn es um Wohltätigkeitsorganisationen geht. Aber auch dieser Schachzug ging ins Leere. Charlène kam nicht zurück in den Grimaldi-Palast.

Hat der Fürst mit Sharons Aufritt Charlènes Eifersucht geweckt? Denn sie soll sich nun ernsthaft Gedanken machen, wie sie schnellstmöglich nach Monaco kommt. Wird auch höchste Zeit. Aber es bleibt immer noch abzuwarten, wie die Schicksalstage in Monaco am Ende ausgehen werden. Kampflos aufgeben will die Fürstin jedenfalls nicht. Schon gar nicht gegen so einen Hollywood-Star.