Shirin David: Darum krempelt sie jetzt ihr ganzes Leben um

Es ist schon drei Jahre her, dass Shirin David ein Album auf den Markt gebracht hat. Zwischenzeitlich hatte die 22-Jährige viel zu tun und stand sogar für DSDS vor der Kamera.

Nun beginnt der YouTube-Star einen neuen Lebensabschnitt. Shirin arbeitet an einer neuen Platte und krempelt dafür sogar ihr ganzes Leben um. In einem YouTube-Video erklärt sie, dass sie von Köln nach Berlin ziehen wird, um an ihrer musikalischen Karriere zu arbeiten. „Ich bin fertig mit Köln – im positiven Sinne. Es war eine unfassbar geile Zeit. Der nächste Schritt ist einfach für mich, meine Leidenschaften wieder zu entdecken“, so Shirin.

Damit ihr neues Album ein großer Hit wird, zieht die hübsche Blondine alle Register. Bisher habe sie nie richtig gewusst, was sie im Leben will. Immer wieder hätten verschiedene Personen ihr gesagt, in welche Richtung sie gehen müsse. Doch damit sei nun endgültig Schluss. „Ich will machen, was ich fühle“, erklärt Shirin glücklich. Der erste Schritt ist jedenfalls schon getan!