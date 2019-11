Shirin David: Gefährliche Mager-Diät!

Bei der Verleihung der „Bambi“- legte einen großartigen Auftritt hin. In ihrem schwarzen Kleid sah die 24-Jährige nicht nur edel, sondern auch sehr schlank aus. Im „Bild“-Interview verrät sie nun, dass sie sich dafür eine Woche lang quälte.

Strenge Diät

„Ich habe in einer Woche vier Kilo abgenommen", so Shirin. Um in ihr enges Kleid zu passen, befolgte sie eine strenge Diät. „Ich habe auf Kohlenhydrate, so gut es geht, verzichtet. Morgens habe ich eine Scheibe Brot gegessen, das waren meine Kohlenhydrate des Tages. Dazu mittags und abends eine Gemüsesuppe", erklärt sie. Außerdem machte sie viermal in der Woche Sport.

So ganz gesund klingt das natürlich nicht! In den ersten Tagen litt Shirin unter starken Zucker-Entzugserscheinungen. Zum Glück will sie sich nun wieder normal ernähren. Eine weise Entscheidung…

