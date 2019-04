Shirin David: Protz-Party! So verrückt war ihre Geburtstagfeier

Eine langweilige Geburtstagsparty mit Chips und Cola? Keine Option für ! Sie schmiss anlässlich ihres 24. Geburtstags eine verrückte Party in Berlin – und die hatte es wirklich in sich!

Shirins verrückte Geburtstagsparty

Fast alles auf der Party war aus Eis: Sitzbänke, ein Thron und sogar eine Badewanne! Während 16 leicht bekleidete Tänzerinnen den Gästen einheizten, feierte Shirin auf der Tanzfläche ihren großen Tag. Besonders cool: Sie trug eine riesige Löwenmähne, die sie zum Star des Abends machte.

Auch für den kleinen (und großen) Hunger war gesorgt. Es gab Döner und Waffeln. Lecker! Zu den Gästen gehörten beispielsweise die Influencerin Faye Montana, und der Rap-Star Samra. Das Geburtstagskind scheint sich jedenfalls mächtig amüsiert zu haben! „Kann mir bitte jemand erklären, was da gestern abging und was das für ein kranker Abend war?“, schrieb sie am nächsten Tag begeistert auf . Was für eine gelungene Party!