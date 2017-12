Shirin David: Überraschende Liebes-Beichte!

Beruflich könnte es für Shirin David nicht besser laufen. Auf "Youtube" erreicht sie ein Millionenpublikum, als Mitgleid in der "DSDS"-Jury eroberte sie die Herzen aller Zuschauer. Ihre Karriere geht stetig steil bergauf. In ihrem Privatleben schien es dafür eher ruhiger zuzugehen. Bis jetzt! Mit einer unerwarteten Liebes-Beichte überrascht Shirin nun ihre Fans!

Shirin David der "Youtube"-Star

Bei "Youtube" erreicht Shirin ein Millionenpublikum. Mit immer neuen Ideen begeistert sie ihre Follower. Viele fragen sich, woher Shirin die Inspiration für ihre Auftritte nimmt. Wie die 22-Jährige nun verrät, würden sie sich viel von US-Stars beeinflussen lassen. So sagt sie gegenüber "tikonline": "Eine Beyonce, eine Nicki Minaj, also viele US-amerikanische Stars, mit ihrer Attitude, mit dem Selbstbewusstsein. Das fehlt uns deutschen Frauen teilweise noch sehr, sehr oft und ich liebe es einfach, wenn man Aussehen und Schönheit zelebriert." Ehrliche Worte, die allerdings die Frage aufwerfen: Kommt ein Mann mit so viel "Frauen-Power" zurecht?

Shirin Davids Traummann

Wie Shirin erklärt, habe sie eine ganz besondere Vorstellung von ihrem Traummann. So erläutert sie: "Selbstbewusstsein! Ganz, ganz viel Selbstbewusstsein! Das ist wichtig, wenn man eine selbstbewusste Frau ist. Dann braucht man einen sehr selbstbewussten Mann an der Seite. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Frauen sich nach vorne entwickeln und die Männer ein bisschen zurück. Weil die Frauen einfach immer stärker werden. Wir werden größer, wir werden selbstbewusster und da brauchen wir einfach Jungs die gut mithalten!" Bis jetzt scheint Shirin noch nicht auf ihren Traummann gestoßen zu sein. Ob sie 2018 den Mann ihrer Vorstellung treffen wird? Wir können gespannt sein!