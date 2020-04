Shirley Knight ist tot! Trauer um den "Desperate Housewives"-Star!

Shirley Knight ist tot! Das gab ihre Tochter, die Schauspielerin Kaitlin Hopkins, auf ihrer -Seite bekannt. Demnach starb die 83-Jährige im Haus ihrer Tochter in San Marcos, in Texas. Wie es heißt, soll die Schauspielern eines natürlichen Todes gestorben sein.

Kaitlin Hopkins nimmt Abschied

Via Facebook wendet sich die Schauspielerin nun an ihre Fans und verabschiedet sich mit einem rührenden Post von ihrer Mutter: "Am frühen Morgen des 22. April bist du von gegangen und deine Seele hat uns in Richtung eines besseren Ortes verlassen. Ich war an deiner Seite und du bist friedlich gegangen", heißt es in dem Post. Für die Fans von Shirley einfach unbegreiflich. So sind via Social Media eine Reihe von Abschiedsworten an die Schauspielerin zu finden: "Auf Wiedersehen Shirley Knight. Du warst edel, talentiert und lustig" sowie "RIP an die schöne und fabelhafte Schauspielerin."

Shirley wurde mehrfach für den Oscar nominiert

Shirley Knight begann ihrer Karriere bereits in den 1950er-Jahren als -Schauspielerin. Für ihre Arbeit in dem Drama "Das Dunkel am Ende der Treppe" und "Süßer Vogel Jugend" wurde sie jeweils für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Für ihre Rolle in dem Fernsehfilm "Unter Anklage - Der Fall McMartin" wurde sie mit einem Golden Globe und einem Emmy Award ausgezeichnet. Große Bekanntheit erlangte sie ebenfalls durch ihre Rolle in der US-Erfolgsserie "Desperate Hosuewives". Zu Beginn der zweiten Staffel spielte sie dort die Mutter von Rex van de Kamp.

