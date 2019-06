Shopping-Hammer: Lidl verkauft jetzt Michael Kors-Taschen

Reddit this

Ja, richtig gelesen! Der Discounter verkauft die heißt begehrten Stücke tatsächlich auf seiner Website. Und das ziemlich günstig...

Lidl verkauft Michael Kors-Taschen

Wer hätte nicht gerne eine schöne und edle Designertasche in der Hand. Doch die kosten leider ihren Preis! Nicht jeder kann sich so ein edles Stück leisten. Bis jetzt! Denn jetzt gibt es die Taschen von Michael Kors tatsächlich günstig bei Lidl.

Auf der Website gibt es die Taschen um die 45 Prozent günstiger! Doch wie kann das sein?

Die Taschen sind um die 45 Prozent günstiger

Auf der Website von Lidl gibt es eine Auswahl an Taschen, die zwischen 190 und 245 Euro kosten. Doch wie kann es sein, dass der Laden die Designerware so günstig verkauft? Es handelt sich um Modelle aus der vergangenen Saison. Doch wen stört das schon, wenn man dafür so ein Schnäppchen schlagen kann...