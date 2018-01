Shopping-Queen-Desaster: Diese Kandidatin versagte völlig!

"Mir tut das Herz weh, jetzt so viel Geld für Dinge auszugeben, die ich nie tragen würde!", erklärt die Shopping-Queen Kandidatin Perwin und beendet ihren Shopping-Ausflug - ohne, dass sie überhaupt ein Outfit zusammen gestellt hat.

Guido Maria Kretschmer ärgert sich über Billigkäufe bei "Shopping Queen"

Das hat auch Moderator Guido Maria Kretschmer (52) noch nie erlebt. Es ist Joker-Woche in Köln mit dem Motto: "Everybody's Darling - Sei der Hingucker in deiner neuen Lederjacke!". Der Joker bedeutet, dass man 200 Euro mehr ausgeben kann, aber eine Stunde weniger Zeit hat. Für Kandidatin Perwin von Anfang nicht so einfach, fühlt sie sich doch in nichts was sie anprobiert so richtig wohl.

Findet rein gar nichts: Kandidatin Perwin RTL

"Die Sachen müssen auch zu mir passen! Das ist alles einfach nicht meins!", rechtfertigt sich die 32-Jährige Lehrerin, nachdem ihr nach einiger Zeit klar wird, dass die Zeit ganz schön rennt. Auch Guido ist das schon aufgefallen: "Wenn es so weitergeht, könnte es schwierig werden. Sie steht sich selbst im Weg. Das ist das Problem."

Als kurz vor Ende der Zeit nur die Lederjacke gekauft ist, fasst Perwin einen Entschluss: "Ich würde die 500 Euro gerne spenden."

Das gab's noch nie bei "Shopping-Queen", selbst Guido ist total baff, aber meint auch: "Ich finde es bewundernswert zu sagen, ich kaufe nichts, was mir auch nicht gefällt. Das ist einfach konsequent."

Perwin selbst ist nicht ganz so begeistert von ihrer Aktion und fühlt sich wie ein Loser. Na immerhin, die Lederjacke kann sie ja behalten!