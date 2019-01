Sibylle Rauch: Erste Worte nach dem Dschungelcamp-Aus

Reddit this

Für Sibylle Rauch ist das Abenteuer nun vorbei. Sie musste das am neunten Tag verlassen und ist die zweite Kandidatin, die von den Zuschauern rausgewählt wurde. Vor ihr musste bereits aus dem Camp ausziehen.

Sibylle Rauch: Der Rauswurf ist keine Überraschung

„So ganz unerwartet“ sei der Rauswurf für sie nicht, gesteht Sibylle im Gespräch mit „ “. Besonders der große Gewichtsverlust habe sehr an ihr genagt. „Da bin ich ein bisschen traurig“, fügt sie hinzu. Obwohl sie sehr geknickt wirkt, freut sie sich dennoch darüber, zumindest neun Tage lang dabei gewesen zu sein: "Ich möchte ein Bussi an meine Fans durchgeben. Dass ihr mich weiterhin sehen wollt und an mich glaubt."

Und wem würde Sibylle den Sieg nun gönnen? „Mein Favorit wäre Peter“, erklärt sie. Er habe sich die Dschungelkrone verdient. Wir dürfen gespannt sein, wer sich am Ende tatsächlich gegen die anderen Camper durchsetzt.