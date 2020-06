Sido auf Schlagerkurs: Er will ein Duett mit Hartmut Engler

Doch sein Wunschpartner für ein Duett macht schon etwas stutzig.

"Ich würde sehr gerne was mit Hartmut Engler zusammen machen", sagte Sido im Gespräch mit "Brement Next". "Jeder, dem ich das sage, schüttelt den Kopf, weil sie es nicht nachvollziehen können", ist sich der Rapper bewusst.

"Ich weiß es ist Pur und damit nah am deutschen Schlager. Aber ich hab da nicht so diese Scheuklappen", erklärt er weiter. Ob Schlager oder nicht, Sido hält eine Menge von dem Pur-Frontmann und schert sich nicht um Image und Genre-Grenzen. "Wenn für mich ein Song oder ein Sänger gut ist, dann ist er gut. Dann ist es egal, was das für Musik ist."

Das mag bei vielen seiner Fans nicht unbedingt gut ankommen, doch der Rapper macht einfach, was ihm gefällt und gewinnt so natürlich auch als glaubwürdiger Musiker. Möglicherweise ist der Geschäftsmann in Sido da aber auch nicht unbeteiligt. Schließlich wird gerade besonders mit Schlagermusik viel Geld verdient. Nur mit Helene Fischer kann er sich noch kein Duett vorstellen.