Sido: Traurige Verkündung! Jetzt ist es offiziell

Trauriges Aus

„Sido wird in der Jubiläumsstaffel von 'The Voice of Germany' nicht dabei sein", verrät der Sendersprecher Christoph Körfer gegenüber der „BZ Berlin“. In der Jubiläumsstaffel werde es deshalb eine „neue Konstellation unter den Coaches“ geben. Dies gehöre zum Konzept der TV-Show.

Bisher ist allerdings noch nicht klar, wer genau in der zehnten Staffel auf den roten Stühlen sitzen wird. „[Das] werden Sat.1 und ProSieben rechtzeitig bekannt geben“, so Körfer.

Drama um Charlotte Würdigs Gesicht!