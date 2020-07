Sido & Charlotte Würdig: Liebes-Comeback? Diese Fotos sind eindeutig

Sind Sido und Charlotte wieder ein Paar?

Kommt es nun vielleicht doch noch zum großen Liebes-Comeback? Wer einen genauen Blick auf die Instagram-Profile von Sido und Charlotte wirft, der erkennt schnell, dass sie sich gerade am selben Urlaubsort aufhalten. Während der Rapper sich vor einer traumhaften Kulisse aus Meer und Felsen präsentiert, postet seine Ex Fotos im Bikini. Bahnt sich etwa wieder etwas zwischen den beiden an?

Es könnte aber auch sein, dass Sido und Charlotte nach ihrem Ehe-Aus einfach gute Freunde geblieben sind und einen netten Familienurlaub miteinander verbringen. Sollte sich an ihrem Beziehungsstatus etwas ändern, werden ihre Fans es aber früher oder später sicherlich mitbekommen...

Drama um das Gesicht von Charlotte Würdig! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: