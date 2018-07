Reddit this

Sie wollte ihren Ex zurückgewinnen: Mutter tötet Baby mit Salz

Unfassbar! Kimberly Martines aus dem US-Bundesstaat South Carolina hat ihre eigene Tochter umgebracht, weil sie ihren Mann zurückgewinnen wollte.

Sie fütterte das 17 Monate alte Baby mit Kochsalz. Anschließend brachte sie es in ein Krankenhaus und behauptete, dass das Mädchen sich das Salz gegriffen hätte, das sich in einer Tasche im Bücherregal befand. Die kleine Peyton litt unter einer akuten Salzvergiftung. Sie hatte hohes Fieber, Krampfanfälle und starb drei Tage später an den Folgen der Vergiftung.

Ihr Sohn ließ die Lüge auffliegen

Doch die Lügengeschichte der 25-Jährigen flog auf. Ihr vierjähriger Sohn erzählte den Beamten, dass seine Mutter das Baby mit einem Löffel voller Salz fütterte. Anschließend fand die Polizei eine Tüte voll mit Kochsalz unter dem Sofakissen der Frau.

Martines gab die Tat zu und behauptete, dies getan zu haben, um "ihren Mann wieder in ihr Leben zu bringen". Sie hatte darauf gehofft, ihren Ex-Partner nach der Trennung wieder für sich gewinnen zu können. Außerdem habe sie ihre eigene Tochter nur als Opfer gewählt, weil sie sich gerade in der Nähe befand.

Nun muss Martines die nächsten 30 Jahre im verbringen.