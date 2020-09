Siegfried Fischbacher: Drama um den Magier nach Roys Tod

Alles scheint wie immer – doch wenn Siegfried Fischbacher (81) durch sein Traum-Anwesen mit 40 Hektar Garten geht, ist nichts mehr wie es war. Eine fast unheimliche Stille liegt über „Little Bavaria“, der Luxus-Villa des Magier-Duos „Siegfried und Roy“ im Norden von Las Vegas.

Seit dem 8. Mai, dem Tag, an dem Roy (†75) an Corona starb, ist es einsam geworden. Roy war Siegfrieds Lebensmensch, sein Partner seit 54 Jahren. „Ich vermisse Roy unendlich.Aber ich fühle, dass er von da oben auf mich aufpasst. Die Erinnerungen an unsere schöne gemeinsame Zeit tragen mich,“ sagt er traurig. Er versucht sich abzulenken, Freunde besuchen ihn. Doch so sehr sich alle bemühen – Siegfried kommt über Roys Tod einfach nicht hinweg!

Siegfried hat Roys Tod noch nicht verwunden

Es ist ein Drama, das sich da gerade in der Wüste von Nevada abspielt. Ob es die gemeinsamen Mahlzeiten sind, die Gespräche, oder die Abende im Wohnzimmer. All das fehlt Siegfried jetzt. Am meisten fehlt ihm aber das fröhliche Lachen von Roy, sein Humor, den er trotz seiner Beeinträchtigungen nach dem Unfall mit Tiger „Montecore“ im Jahr 2003 nie verloren hatte.