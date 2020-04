Siegfried & Roy: Magier Roy Horn wurde positiv auf Corona getestet!

Traurige Nachrichten vom Magier-Duo Siegfried und Roy. Roy Horn hat sich mit dem Corona-Virus infiziert!

Prinz William: Die pure Angst! Er ist außer sich vor Sorge!

Sprecher von Sigfried und Roy gab Statement ab

In einer öffentlichen Erklärung wendet sich nun der Sprecher von Sigfried und Roy an die Öffentlichkeit und bestätigt die besorgniserregende Neuigkeit: Roy Horn hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Doch wie es scheint, geht es Roy den Umständen entsprechend gut. So zitiert unter anderem die US-amerikanische Zeitung "Las Vegas Review Journal" aus dem Statement: "Derzeit spricht er gut auf die Behandlung an."

Sigfried und Roy wurden durch Tiger-Shows bekannt

Große Bekanntheit erlangten Siegfried und Roy vor allem durch ihre Shows in Las Vegas, wo sie mit weißen Tigern auf der Bühne standen. Einer ihrer Auftritte sorgte dabei jedoch für besonders viel Aufsehen, als Roy 2003 während einer Show von dem weißen Tiger Montecore schwer verletzt wurde. Der heute 75-Jährige ist seither teilweise gelähmt.

Auch macht sich aktuell große Sorgen um ihren Sohn Alessio: