Sila Sahin: Baby Nummer 2! Sie hat es offiziell bestätigt!

Das ging aber schnell! Erst im vergangen Jahr im Juli brachte ihren süßen Sohnemann Elija zur Welt. Nun die nächsten Jubel- ! Wie Sila jetzt verrät, kann sich ihr kleiner Spross auf ein kleines Geschwisterchen freuen!

Sila Sahin: Süße Botschaft an alle Mütter

Sila Sahin ist bereits im fünften Monat

Das sich Sila und ihr Mann Samuel Radlinger nach der Geburt von Elija weiteren Nachwuchs wünschte, ist definitiv nicht Neues. Immer wieder beteuerten die beiden, wie sehr sie sich über ein zweites Baby freuen würden. Das es allerdings so schnell geht, hätte niemand vermutet. Im Interview mit "Gala" berichtet Sila: "Ich habe mich gewundert, dass mein Babybauch so gar nicht wegging. Also suchte ich einen Arzt auf. Während der Ultraschall-Untersuchung lachte er plötzlich und sagte: 'Herzlichen Glückwunsch!'. Ich dachte, der will mich veräppeln." Doch damit nicht genug! Sila ist bereits im fünften Monat...

Sila und Samuel freuen sich über Baby Nummer 2

Wie Sila weiter verrät, können sie und Samuel die Geburt ihres süßen Sprosses schon jetzt kaum abwarten. So berichtet sie: "Er konnte es auch erst nicht glauben. Aber jetzt freuen wir uns beide. Ich hatte 2016 eine Fehlgeburt, da war ich im vierten Monat. Dieses Kind ist ein Gottesgeschenk für uns." Einfach nur rührend! Wir freuen uns schon jetzt auf das erste Baby-Foto!